Patnos'ta Dünya Çevre Günü etkinliklerle kutlandı

Patnos ilçesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla resim sergisi yapıldı, fidanlar toprakla buluşturuldu.

Patnos Cumhuriyet Başsavcılığınca Adalet Sarayı'nda düzenlenen programda, öğrencilerin günü konu alan resimleri sergilendi.

Programın devamında baheçeye fidan dikildi.

Patnos Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak, herkesin çevreye duyarlı olması gerektiğini belirterek, "Bu dünya bir tane, hepimiz burada yaşıyoruz ve yaşamaya devam edeceğiz. O yüzden çevre duyarlılığı ve bilincinin had safhada olması gerekiyor. İlçede farkındalık oluşturmak için öğrencilerimizin çizdiği çevreyle ilgili resimleri sergileyerek etkinlik düzenledik. Katılımcılara ve öğrencilerimize teşekkür ederim." dedi.