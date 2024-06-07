Ağrı'da adliye bahçesine fidan dikildi

Ağrı Adliyesi bahçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu, geri dönüşüm ürünleri sergilendi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli programlar yapıyor.

Hafta kapsamında son olarak adliye bahçesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Başsavcı Adem Çalış, hakimler, savcılar ve adliye personeli bahçede fidanları toprakla buluşturdu, ardından suladı.

Başsavcı Çalış, etkinliğe katılanlara fidan hediye etti.

Programda, geri dönüşümden yapılan ürünler de sergilendi.

Başsavcı Çalış, burada yaptığı konuşmada, hafta kapsamında çok sayıda etkinliği hayata geçirdiklerini söyledi.

Herkesin çevreye daha fazla duyarlı olması gerektiğini dile getiren Çalış, şöyle konuştu:

"Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzün desteğiyle yükümlü arkadaşlar Millet Bahçesi'nde çevre temizliği yaptı. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün desteğiyle toplamda 80 adliye personeline seminer verdik. Adliye çevresinde ağaçlar var ama bu hafta kapsamında yeni ağaçlar diktik. Katkı veren kurumlara ve personelime teşekkür ediyoruz."