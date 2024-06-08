Ağrı'da yeni otomobilleri taşıyan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri sevk edildi.

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