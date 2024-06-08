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        Ağrı'da yeni otomobilleri taşıyan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

        Ağrı-Erzurum kara yolunda tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, araçta yüklü 6 otomobilde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 13:16 Güncelleme: 08.06.2024 - 13:16
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        Ağrı'da yeni otomobilleri taşıyan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
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        Ağrı-Erzurum kara yolunda tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, araçta yüklü 6 otomobilde hasar oluştu.

        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 65 ABB 377 plakalı otomobil yüklü tır, Erzurum-Ağrı kara yolu Sarıcan mevkisinde şarampole devrildi.

        Haber verilmesi üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan tır sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazada tırdan düşerek çevreye savrulan 6 sıfır araçta hasar oluştu.

        Hasar gören araçların bölgeden kaldırılmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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