Ağrı'da İshak Paşa Sarayı bölgesinde çevre temizliği yapıldı

Bölgeye gelen gönüllüler ve bir grup vatandaş, çevreden topladıkları çöpleri poşetlere doldurdu.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesince gönüllülerin katılımıyla tarihi İshak Paşa Sarayı, İslam alimi Ahmed-i Hani Türbesi ve çevresindeki çöplerin toplanması için çalışma yapıldı.

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