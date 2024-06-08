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        Ağrı'da İshak Paşa Sarayı bölgesinde çevre temizliği yapıldı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan İshak Paşa Sarayı ve çevresi temizlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 15:22 Güncelleme: 08.06.2024 - 15:22
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        Ağrı'da İshak Paşa Sarayı bölgesinde çevre temizliği yapıldı
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan İshak Paşa Sarayı ve çevresi temizlendi.

        Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesince gönüllülerin katılımıyla tarihi İshak Paşa Sarayı, İslam alimi Ahmed-i Hani Türbesi ve çevresindeki çöplerin toplanması için çalışma yapıldı.

        Bölgeye gelen gönüllüler ve bir grup vatandaş, çevreden topladıkları çöpleri poşetlere doldurdu.

        Yaklaşık 2 saat süren etkinliğe Kızılay Şube Başkanı Kemal Şahin de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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