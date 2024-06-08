Ağrı'da dolu etkili oldu
Ağrı'nın Patnos ilçesinde etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde etkili olan dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede öğleden sonra dolu ve sağanak etkili olmaya başladı.
Bazı vatandaşlar araçlarının üstüne bataniye örterek doludan korumaya çalıştı.
Dolu, bir süre sonra yerini yağmura bırakarak etkisini yitirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.