Ağrı Hayvan Borsası'nda Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

Simental cinsi büyükbaş hayvanların daha çok alıcı bulduğu borsada yoğunluk öğle saatlerine kadar sürüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyüklerinden Ağrı Hayvan Borsası'nda Kurban Bayramı öncesi yaşanan yoğunluk devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.