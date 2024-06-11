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        Ağrı Hayvan Borsası'nda Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor

        Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyüklerinden Ağrı Hayvan Borsası'nda Kurban Bayramı öncesi yaşanan yoğunluk devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 10:23 Güncelleme: 11.06.2024 - 10:23
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        Ağrı Hayvan Borsası'nda Kurban Bayramı yoğunluğu yaşanıyor
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        Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyüklerinden Ağrı Hayvan Borsası'nda Kurban Bayramı öncesi yaşanan yoğunluk devam ediyor.

        Hayvancılığın yaygın yapıldığı kentte, üreticiler yaylalar ve köylerde emek vererek besledikleri kurbanlıkları sabahın erken saatlerinde hayvan borsasına getiriyor.

        Hayvanlarını zarar etmeden satmak isteyen besiciler ile bütçelerine uygun kurbanlık almak isteyen vatandaşlar arasında zaman zaman sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

        Simental cinsi büyükbaş hayvanların daha çok alıcı bulduğu borsada yoğunluk öğle saatlerine kadar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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