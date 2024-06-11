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        Ağrı'da kalp nakli bekleyen çocuğun polislik hayali bir günlüğüne gerçeğe dönüştü

        Ağrı'da, kalp nakli bekleyen 8 yaşındaki Muhammed Ensar Çetin'in polis olma hayali bir günlüğüne gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 11:31 Güncelleme: 11.06.2024 - 11:31
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        Ağrı'da kalp nakli bekleyen çocuğun polislik hayali bir günlüğüne gerçeğe dönüştü
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        Ağrı'da, kalp nakli bekleyen 8 yaşındaki Muhammed Ensar Çetin'in polis olma hayali bir günlüğüne gerçekleşti.

        Kentte yaşayan ve kalp nakli bekleyen Çetin'in polis olmak istediğini öğrenen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bununla ilgili çalışma yaptı. Ekipler, Çetin'in yaşadığı eve giderek polis kıyafetlerini giydirdi.

        Ailesiyle polis arabasına binen Çetin, Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Yunus ekiplerini ziyaret etti.

        Polislerle bir araya gelip sohbet eden Çetin, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile diğer araçları yakından gördü.

        Çetin, son olarak İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar'ı ziyaret etti.

        İpar'ın yakından ilgilendiği Çelik, emeği geçenlere teşekkür etti.

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