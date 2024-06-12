Doğubayazıt'ta öğrenciler Kızılay öncülüğünde düzenlenen uçurtma şenliğinde buluştu

Doğubayazıt ilçesinde Türk Kızılay Şubesince Sağlıksuyu köyünde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler uçurtma uçurup eğlenceli zaman geçirdi.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi koordinesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle Sağlıksuyu köyünde öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

Etkinlik öncesi çocuklara yaş pasta ve içecek ikram edildi.

Çocuklar daha sonra gönüllülerin de yardımıyla uçurtmaları gökyüzüne bıraktı.

Çeşitli oyunlarla devam eden etkinlikte öğrenciler eğlenceli zaman geçirdi.

Öğrencilerden Rabia Konyar, AA muhabirine, etkinlik nedeniyle çok mutlu olduklarını belirterek, "Kızılay'a çok teşekkür ederiz. Onlar sayesinde çok güzel bir gün geçirdik. Günümüzü daha da güzelleştirdiler. Bu güzel gün için onlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Programa, Türk Kızılay Doğubayazıt Şube Başkanı Kemal Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Davut Şen, okul müdürü Ebubekir Alantar, öğrenciler ve velileri katıldı.