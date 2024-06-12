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        Dünya Muaythai Şampiyonası ikincisi Sibel Oruç, Ağrı'da halaylarla karşılandı

        Yunanistan'da düzenlenen Dünya Muaythai Şampiyonası'nda ikinci olan milli sporcu Sibel Oruç, memleketi Ağrı'da davul, zurna ve halaylarla karşılandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 12:21 Güncelleme: 12.06.2024 - 12:21
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        Dünya Muaythai Şampiyonası ikincisi Sibel Oruç, Ağrı'da halaylarla karşılandı
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        Yunanistan'da düzenlenen Dünya Muaythai Şampiyonası'nda ikinci olan milli sporcu Sibel Oruç, memleketi Ağrı'da davul, zurna ve halaylarla karşılandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünya Muaythai Şampiyonası'na katılan Sibel Oruç 48 kiloda ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

        İl Müdürlüğü bünyesinde yetişen Oruç, döndüğü memleketi Ağrı'da davul ve zurnayla karşılandı.

        Halayların çekildiği coşkulu kutlamada Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Oruç ve antrenörü Yusuf Göksugüzel'i tebrik etti.

        Din, yaptığı açıklamada, spora ve sporculara desteklerinin süreceğini belirterek, "Sibel bize çok büyük bir mutluluk yaşattı. İlimizin ve ülkemizin adını dünyaya duyurdu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ailesini ve antrenörü Yusuf Göksugüzel'i tebrik ediyorum." dedi.

        Milli sporcu Sibel Oruç ise elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

        Muaythai branşına 6 yıl önce Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde başladığını ve her yıl önemli dereceler kazandığını belirten Oruç "Yoğun antrenman temposuyla hazırlandığım dünya şampiyonasında ikinci olmayı başardım. Ağrı'da birlikte çalıştığım antrenörüm Yusuf Göksugüzel’e, milli takım hocalarıma, maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen il müdürlüğü ailesine, bana sürekli desteklerini esirgemeyen aileme çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        İl Müdürü Din, ailesi ile birlikte makamında ağırladığı başarılı sporcuya altın hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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