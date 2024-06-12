Ağrı'da uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 515 gram sentetik uyuşturucu ile 13 bin 180 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Gürbulak Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü personeli, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi durdurdu.

Şüphelinin üstünde ve eşyalarında yapılan aramada, poşetlere sarılmış paketlerin içerisinde 515 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gümrük sahası içerisinde bir çekicide yapılan aramada da poşetlere sarılmış şekilde 13 bin 180 uyuşturucu hap bulundu.