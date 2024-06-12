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        Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Ağrı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 16:14 Güncelleme: 12.06.2024 - 16:14
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        Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Ağrı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurdu.

        Ekipler, araçtaki 2 kişiden birinin üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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