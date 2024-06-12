Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Ağrı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ağrı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurdu.
Ekipler, araçtaki 2 kişiden birinin üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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