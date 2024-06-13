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        Ağrı, Ardahan ve Erzincan'da kurbanlık alışverişi hareketliliği

        Ağrı, Ardahan ve Erzincan'da kurbanlıkların satıldığı hayvan pazarlarındaki hareketlilik devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 12:00 Güncelleme: 13.06.2024 - 12:00
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        Ağrı, Ardahan ve Erzincan'da kurbanlık alışverişi hareketliliği
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        Ağrı, Ardahan ve Erzincan'da kurbanlıkların satıldığı hayvan pazarlarındaki hareketlilik devam ediyor.

        Her yıl Kurban Bayramı öncesi binlerce büyük ve küçükbaş hayvanın batı illerine sevk edildiği Ağrı'da, hayvan borsasında bayrama sayılı günler kala hareketlilik giderek artıyor.

        Kentteki besiciler günün ilk ışıklarıyla hayvanlarını alana getirerek bayram gelmeden satmak için beklemeye koyuluyor.

        Bütçelerine uygun kurbanlık almak isteyenlerle, hayvanlarını zarar etmeden satmaya çalışan üreticiler arasında zaman zaman sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

        Hayvan borsasındaki yoğunluk öğlen saatlerine kadar sürüyor.

        - 1 tonluk boğa alıcısını bekliyor

        Patnos ilçesinde de besici Fahrettin Kukla tarafından 3 senedir beslenen ve "İboş" adı verilen simental cinsi 1 tonluk boğa, kurbanlık olarak satışa sunuldu.

        Besici Kukla, boğayı çok emek vererek büyüttüklerini belirterek, "Hayvanımızın fiyatı 260 bin liradır. Alıcısına hayırlı olsun. Net 1 tondur. Müşterisini bekliyorum." dedi.

        - Ardahan

        Ardahan'da Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık satışları devam ediyor.

        İl dışına sevklerin tamamlandığı kentte, satıcı ve alıcılar hayvan pazarında buluşuyor.

        Bazı satıcılar, alıcılara daha kolay ulaşmak için güney çevre yolu bölgesini tercih ediyor.

        - Erzincan

        Erzincan Belediyesi tarafından Erzincan-Sivas kara yolu üzerinde oluşturulan canlı hayvan pazarı, hareketlilik kazandı.

        Pazarda, büyük ve küçükbaş hayvanların yanında eksik hissesi olanlar da hisse satışı yaptı.

        Kent genelinde canlı hayvan pazarının yanı sıra büyükbaş kurbanlıkların ahırlarda satışı da sürüyor.

        Besiciler, bayrama kadar satışların artmasını bekliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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