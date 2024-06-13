Ağrı'da iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki aracın sürücüleri ile araçlardaki Mehmet Salih İ. ve Ferdi T. yaralandı.

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