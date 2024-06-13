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        Ağrı'da iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Ağrı'da iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 12:39 Güncelleme: 13.06.2024 - 12:39
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        Ağrı'da iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Ağrı'da iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Resul Y'nin kullandığı 33K 7357 plaka otomobil, Ağrı-Taşlıçay kara yolunun hayvan pazarı mevkisinde, Muhammed İ. idaresindeki 61 AGA 448 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle 61 AGA 448 plakalı otomobil refüje çarpıp devrildi.

        Kazada her iki aracın sürücüleri ile araçlardaki Mehmet Salih İ. ve Ferdi T. yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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