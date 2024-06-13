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        Ağrı'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 13:03 Güncelleme: 13.06.2024 - 13:03
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        Ağrı'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

        Büyük Ağrı Caddesi'nde karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kavgada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince hastanaye kaldırıldı.

        Polis ekipleri olay yerinde ve hastanede güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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