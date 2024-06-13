Ağrı'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Büyük Ağrı Caddesi'nde karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince hastanaye kaldırıldı.
Polis ekipleri olay yerinde ve hastanede güvenlik önlemi aldı.
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