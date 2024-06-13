Ağrı'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Ağrı'da "Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Valilik toplantı salonundaki programda konuşan Vali Mustafa Koç, vatandaşların can ve mal güvenliklerini koruma adına kişilere karşı işlenen bin 776 suça müdahale edildiğini ve bu suçların yüzde 96'sının aydınlatıldığını söyledi.

Son 5 ayda 389 aranan şahsın yakalandığını ve güvenlik güçlerinin il genelinde 2 bin 38 kişiye yönelik yakalama çalışmalarının devam ettiğini belirten Koç, "Bağımlılıkla mücadelede en verimli yolun daha hiç başlamadan uyuşturucu ağını engellemekten geçtiğine inanıyoruz. Bu kapsamda ilimizde son 5 ayda 743 uyuşturucu olayında, 826 kişi hakkında işlem yapılmış, bunlardan 97 şahıs tutuklanmıştır. Yapılan operasyonlarda ise 265 kilogram metamfetamin, 3 kilogram esrar, 135 bin sentetik uyuşturucu hap ürünü ve 10 kilogram afyon sakızı ele geçirilmiştir." dedi.

Terör örgütleri ve terör yandaşları ile mücadelelerinin son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edeceğini vurgulayan Koç, şöyle devam etti:

Koç, kentte 300 kaçakçılık olayının meydana geldiğini, 456 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve bunlardan 5'inin tutuklandığını anlatarak, 66 bin paket sigara, 45 bin litre akaryakıt, 17 bin reçetesiz ilaç, 16 kilogram altın, 33 kilogram tütün, 2 bin tarihi eser-sikke, 48 bin kişisel eşya ve kozmetik malzemelerin ele geçirildiğini aktardı.

"Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kast eden ve milletimizin huzurunu bozmak isteyen her türlü terör örgütü ve terör yandaşları ile mücadelemiz, sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın İçişleri Bakanımızın da söylediği gibi son terörist etkisiz hale getirilene kadar devam edecektir. Bu kapsamda terör örgütlerine yönelik 247 operasyon düzenlenmiş olup, bu operasyonlarda 182 şahıs hakkında işlem yapılıp, 15 şahıs tutuklanmıştır."

Koç, kentin İran’a 87 kilometrelik bir sınır hattına sahip olduğunu, coğrafi şartlar göz önünde bulundurulduğunda bu hattın kontrolü ve denetiminin büyük bir özen istediğini anlattı.