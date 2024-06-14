Ağrı'daki Çiftçi Eğitim Merkezi'nde üreticilere çilek yetiştiriciliği de öğretiliyor

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'daki Çiftçi Eğitim Merkezi'nde soğuğa dayanıklı buğday ve arpa çeşitleri ile seralarda çilek ve sebze yetiştirilerek üreticilere doğru tarım uygulamaları öğretiliyor.

Valilik tarafından 2022'de İl Özel İdaresi kaynaklarıyla hayata geçirilen Tarım Park Projesi bünyesinde yer alan Çiftçi Eğitim Merkezi'nde üreticilere yönelik çalışmalar devam ediyor.

3'ü ziraat mühendisi 7 görevlinin bulunduğu merkezde 3 yıl içerisinde belirli periyotlarda yaklaşık 1700 çiftçiye tarımla ilgili yüz yüze eğitim verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere verilen teorik bilgilerin yanında farklı ürün yelpazesine yönelmeleri amacıyla 20 dekarlık alanın yarısında aralarında soğuk iklime dayanıklı "Reis", "Rumeli", "Taner", "Odeska" ve "Pehlivan" türü 15 çeşit buğday, 8 çeşit arpa ile mısır ve ayçiçeği gibi ürünlerin tohumu ekiliyor. - Merkezde 4 sera bulunuyor Kışların uzun ve çetin geçtiği Ağrı'daki merkezdeki 4 serada domates, biber, salatalık, patlıcan ve fasulye, alçak tünel seralarda da marul, nane, maydanoz, dereotu, yeşil soğan, roka ve kuzukulağı gibi sebzelerin üretimi yapılıyor.

Meyve ağaçlarının da bulunduğu alanda çilek üretimi de yapılarak farklı ürünlerin yetiştiriciliği uygulamalı olarak gösteriliyor, çiftçilerin farklı ürünlere yönelmesi hedefleniyor. İl genelinde devlet desteğinin yanında verilen eğitimler sayesinde toplam 100 dekarlık bahçelerde 170 çiftçi çilek üretiyor. - "Bölgemize uyum sağlayan tohum türlerine bakıyoruz" Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, AA muhabirine, 20 dekar alanda uygulama bahçeleri ile seraların olduğunu, merkezi çiftçiler için bir eğitim üssü olarak kullandıklarını söyledi.

Merkezde belirli periyotlarda eğitim verdiklerini belirten Hüseyinoğlu, "Çiftçilerimize bire bir eğitimler vermeyi de planlıyoruz. 20 dekarlık demonstrasyon alanımızın 10 dekarını tahıllar için kullanıyoruz. Tahıllarda buğday, arpa ve yulaf gibi ürünleri kullanıyoruz. Alanda 15 çeşit buğday çeşidimiz var. 8 arpa çeşidi denemelerimiz var." diye konuştu. Hüseyinoğlu, artık tohum çeşidinin arttığını ancak bu tohumların aynı iklim ve aynı şartlarda farklı verimler verdiğini, vatandaşın kendi gözüyle görmesinin daha etkili olduğunu anlattı.

Tohum çeşitliliğinin önemine dikkati çeken Hüseyinoğlu, şöyle devam etti: "Burada 3 yıl üst üste aynı tohumu ekerek hem bölgeye hem de iklime uyumunu kontrol ediyoruz. Yıl sonunda verimleri alıp sonuçlara bakarak bölgemize uyum sağlayan hangi tohum türleri, hastalıkların dirençleri nasıl bunlara bakıyoruz. Onları yerinde bire bir kontrol ediyoruz. Tohumları genelde Bakanlığımıza bağlı enstitülerden temin ediyoruz. Bu anlamda üreticilerimize yerinde tohumların gelişimini de gösterip eğitimleri gösteriyoruz." - "Şartlar aynı olmasına rağmen hiçbir tohum diğeriyle aynı özelliği göstermiyor"

Alanda tohum, domates, biber, salatalık çeşitleri, kayısı, elma, armut ve erik gibi meyve ağaçlarının olduğunu ifade eden Hüseyinoğlu, şunları kaydetti: "Buradaki her tohumun başaklanma süresi, boyu ve verim şartları birbirinden farklıdır. Şartlar aynı olmasına rağmen hiçbir tohum diğeriyle aynı özelliği göstermiyor. Burayı bir eğitim üssü olarak kullanıyoruz. Deneme parselleri, seralar, bir dönümlük meyve bahçemiz ve tünel seramız var. Burada değişik bitkisel üretim metotlarını vatandaşlara göstermek istiyoruz."