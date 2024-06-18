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        Ağrı'da jandarma ekipleri bayram tatilinde denetimlerini sürdürüyor

        Ağrı İl Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş ekipleri, 9 günlük Kurban Bayramı tatili kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 14:58 Güncelleme: 18.06.2024 - 14:58
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        Ağrı'da jandarma ekipleri bayram tatilinde denetimlerini sürdürüyor
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        Ağrı İl Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş ekipleri, 9 günlük Kurban Bayramı tatili kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

        Jandarma ekipleri, vatandaşların huzur güven içerisinde seyahatlerini sağlamak için 12 Haziran'dan bu yana 14'ü trafik, 31'i asayiş toplamda 45 timle yollarda denetim yapıyor.

        Ekipler, şeker ikram edip bayramlarını kutladıkları sürücü ve vatandaşlara trafik kurallarını hatırlatarak, uyarılarda bulunuyor.

        Şehirler arası seyir halinde olan araçları kontrol noktalarında durduran ekipler, şoförleri bir süre dinlendirip yola zinde devam etmelerini sağlıyor.

        Birçok noktada gece gündüz radarla hız denetimi yapan ekipler, bayram tatilinin huzur ve güven içerisinde geçmesi icin 24 Haziran'a kadar denetimlerini artırarak devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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