Ağrı'da jandarma ekipleri bayram tatilinde denetimlerini sürdürüyor

Birçok noktada gece gündüz radarla hız denetimi yapan ekipler, bayram tatilinin huzur ve güven içerisinde geçmesi icin 24 Haziran'a kadar denetimlerini artırarak devam edecek.

Şehirler arası seyir halinde olan araçları kontrol noktalarında durduran ekipler, şoförleri bir süre dinlendirip yola zinde devam etmelerini sağlıyor.

Jandarma ekipleri, vatandaşların huzur güven içerisinde seyahatlerini sağlamak için 12 Haziran'dan bu yana 14'ü trafik, 31'i asayiş toplamda 45 timle yollarda denetim yapıyor.

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