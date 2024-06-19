Türk Kızılay Ağrı Dağı'nın eteklerindeki köylerde ihtiyaç sahiplerine kıyafet dağıtıyor

Ağrı'da Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi, Ağrı Dağı'nın eteklerindeki köylere giderek ihtiyaç sahibi aileler ve çocuklara kıyafet yardımında bulunuyor.

Kızılay Şubesi, hayırseverlerin yardımıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlarını yılın 12 ayında sürdürüyor.

Kurban Bayramı tatilinde gönüllülerle Ağrı Dağı'nın yakınlarındaki köylere giden ekipler, kadın ve çocuklara kıyafet ile ayakkabı verdi.

Bayram sürecinde yaklaşık 5 bin parça giyim malzemesi dağıtmayı planlayan ekipler, belirli periyotlarla köy ve mahallelere giderek yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Şube Başkanı Kemal Şahin, AA muhabirine, hayırseverlerin desteğiyle sağlanan yardımları ihtiyacı olanlara ulaştırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Çalışmaları bayramda da sürdürdüklerini belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Her bayram olduğu gibi bu bayramda da mahalle ve köy köy gezerek ihtiyaç sahibi ailelerimizi ziyaret edip onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bu bayram da özellikle köyleri gezerek yaklaşık 5 bin parça giyim eşyasını ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Gayemiz daha fazla insana dokunmak, daha fazla insanın yüzü güldürmek ve onların mutluluklarına, sevinçlerine ortak olmaktır."