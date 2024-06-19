Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        İshak Paşa Sarayı'nda bayram tatili yoğunluğu

        ABDULLAH SÖYLEMEZ/FATİH ÇEKİM - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Lale Devri'nde inşa edilen en önemli eserler arasında yer alan tarihi İshak Paşa Sarayı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yurdun farklı bölgelerinden gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 12:13 Güncelleme: 19.06.2024 - 12:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        İshak Paşa Sarayı'nda bayram tatili yoğunluğu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABDULLAH SÖYLEMEZ/FATİH ÇEKİM - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Lale Devri'nde inşa edilen en önemli eserler arasında yer alan tarihi İshak Paşa Sarayı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yurdun farklı bölgelerinden gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

        İlçenin güneyindeki sarp kayalıklarla çevrili bir tepenin üzerinde kurulu olan İshak Paşa Sarayı, yaz mevsimleri başta olmak üzere yılın her dönemi yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oluyor.

        UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan İshak Paşa Sarayı'nın yerleşkesinde, cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonları bulunuyor.

        Lale Devri'nde Anadolu'da inşa edilen en önemli eserler arasında yer alan tarihi yapının mimarisinde Osmanlı, Selçuklu ile Barok ve Rokoko mimarilerinden izler bulunuyor.

        Kurban Bayramı tatilinde tarihi sarayda yoğunluk oluşturan misafirler, aynı bölgede yer alan İslam alimi Ahmed-i Hani Türbesi, Urartu Kalesi, Ahmed-i Hani Müzesi ve Eski Bayezid Camisi'ni de ziyaret ediyor.

        - "Çok etkilendik"

        İstanbul'dan gelen İsmail Dönmez, AA muhabirine, turla bölgeyi gezmeye geldiklerini söyledi.

        Turlarına Van'dan başladıklarını ifade eden Dönmez, şöyle konuştu:

        "İshak Paşa Sarayı ile ilgili çok yazılar okuduk ancak gelip görmek çok farklı. Hemen Ağrı Dağı'nın yakınında, Doğubayazıt'ın üst tarafında bulunuyor ve buraları görmek bizim için çok hoş oldu. Yapıldığı dönemin teknolojik özelliklerini gözden geçirdiğimizde gerçekten harika. Bu saraya ısınma sisteminin konulmuş olması muazzam. Bu çok dikkatimi çekti. Hem Osmanlı, Selçuklu ve onlardan önce yaşamış medeniyetlerin izlerini taşımış olması gerçekten muazzam. Eşimle çok etkilendik."

        Turist rehberi Emine Gökçe ise 10 yıldır Doğu Anadolu Bölgesi'ne turlarla ziyaretçi getirdiklerini anlattı.

        Bölgenin tarihi ve coğrafya açısından çok güzel olduğunu dile getiren Gökçe, "Türk veya yabancı, Amerika, İngiltere'den gelen misafirlerimizi Doğu Anadolu'nun birçok bölgesine getirerek gezdiriyoruz. Bugün de Ankara'dan gelen çok güzel bir ekibimiz var. Türk misafirlerimizle İshak Paşa Sarayı'nı gezdik. Burası doğunun en inci yerlerinden bir tanesi. Selçuklu, Osmanlı sanatından izler var, Lale Devri dönemini ve İran mimarisini görebileceğiniz en güzel yerlerden birisidir." diye konuştu.

        - "İnsanlar buraları gezip gittiklerinde çok mutlu gidiyorlar"

        Havaların ısınmasıyla Doğu Anadolu ve bölgede ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığına dikkati çeken Gökçe, şunları kaydetti:

        "Doğu Anadolu Bölgesi'nde eskiden ne yazık ki bu kadar yoğun turist gruplarımız yoktu. Son yıllarda ülkemizde bir farkındalık olmaya başladı ve insanlar gelip buraları gezmek istiyorlar. Bu konuda da oldukça mutluyuz. İnsanlar buradan giderken dolu dolu gidiyorlar. Tarihle ve çok şey öğrenerek gidiyorlar. Hatta insanların bir çoğu buranın bu kadar zengin bir tarihe sahip olduğunu ne yazık ki bilmiyor. Geldiklerini halkı ve toplumu tanımış oluyorlar. Ben rehberim ve insanlar buraları gezip gittiklerinde çok mutlu gidiyorlar."

        Kayseri'den gelen Kemal Gül de Ağrı Dağı'nı, Süphan Dağı'nı gördüklerini ve İshak Paşa Sarayı'nın çok beğendiklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!
        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        Sert yanıt
        Sert yanıt
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Çanakkale'deki yangın ikinci gününde!
        Çanakkale'deki yangın ikinci gününde!
        Avrupa'da rakipler belli oluyor!
        Avrupa'da rakipler belli oluyor!
        4 günlük yürek yakan kaza bilançosu!
        4 günlük yürek yakan kaza bilançosu!
        24 yıl sonra ilk kez: Putin Kuzey Kore'de
        24 yıl sonra ilk kez: Putin Kuzey Kore'de
        Yazarlardan Gürcistan maçı yorumu!
        Yazarlardan Gürcistan maçı yorumu!
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
        Öpmelere doyamadı
        Öpmelere doyamadı
        Erdoğan, Ermenistan Başbakanı ile görüştü
        Erdoğan, Ermenistan Başbakanı ile görüştü
        Arda'ya teşekkür, Samet'ten özür!
        Arda'ya teşekkür, Samet'ten özür!
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor

        Benzer Haberler

        Türk Kızılay Ağrı Dağı'nın eteklerindeki köylerde ihtiyaç sahiplerine kıyaf...
        Türk Kızılay Ağrı Dağı'nın eteklerindeki köylerde ihtiyaç sahiplerine kıyaf...
        Ağrı'da hafif ticari aracın şarampole devridiği kazada 4 kişi yaralandı
        Ağrı'da hafif ticari aracın şarampole devridiği kazada 4 kişi yaralandı
        Ağrı'da jandarma ekipleri bayram tatilinde denetimlerini sürdürüyor
        Ağrı'da jandarma ekipleri bayram tatilinde denetimlerini sürdürüyor
        Bir yanı kar bir yanı bahar Ağrı Dağı havanın ısınmasıyla doğa tutkunlarını...
        Bir yanı kar bir yanı bahar Ağrı Dağı havanın ısınmasıyla doğa tutkunlarını...
        Ağrı Valisi Koç, bayram trafiği denetiminde sürücüleri uyardı
        Ağrı Valisi Koç, bayram trafiği denetiminde sürücüleri uyardı
        Ağrı Dağı'na zirve tırmanışında İranlı dağcı öldü; 4 bin 300 metredeki cena...
        Ağrı Dağı'na zirve tırmanışında İranlı dağcı öldü; 4 bin 300 metredeki cena...