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        Ağrı'da bir tırda 9 kilo 776 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırda, konserve kutularına gizlenmiş 9 kilo 776 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 12:46 Güncelleme: 19.06.2024 - 12:46
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        Ağrı'da bir tırda 9 kilo 776 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırda, konserve kutularına gizlenmiş 9 kilo 776 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Gürbulak Gümrükler Muhafaza ve Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli, gümrük sahası içerisinde bir tırın dorsesinde arama yaptı.

        Ekipler, konserve kutuları içerisine gizlenmiş 9 kilo 776 gram sentetik uyuşturucu buldu.

        Uyuşturucularla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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