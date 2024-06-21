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        Ağrı'da otomobil ile traktör çarpıştı 7 kişi yaralandı

        Ağrı-Van kara yolunda otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 01:17 Güncelleme: 21.06.2024 - 01:17
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        Ağrı'da otomobil ile traktör çarpıştı 7 kişi yaralandı
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        Ağrı-Van kara yolunda otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 34 DRR 454 plakalı otomobil ile 21 KA 310 plakalı traktör, Ağrı-Van kara yolu Yolluyazı köyü mevkisinde çarpıştı.

        Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yolda bir süre aksayan trafik, otomobil ve traktörün çekiciyle götürülmesinin ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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