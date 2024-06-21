Ağrı'da otomobil ile traktör çarpıştı 7 kişi yaralandı
Ağrı-Van kara yolunda otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Ağrı-Van kara yolunda otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 34 DRR 454 plakalı otomobil ile 21 KA 310 plakalı traktör, Ağrı-Van kara yolu Yolluyazı köyü mevkisinde çarpıştı.
Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yolda bir süre aksayan trafik, otomobil ve traktörün çekiciyle götürülmesinin ardından normale döndü.
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