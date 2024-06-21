Ağrı'da otomobil ile traktör çarpıştı 7 kişi yaralandı

Yolda bir süre aksayan trafik, otomobil ve traktörün çekiciyle götürülmesinin ardından normale döndü.

Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 34 DRR 454 plakalı otomobil ile 21 KA 310 plakalı traktör, Ağrı-Van kara yolu Yolluyazı köyü mevkisinde çarpıştı.

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