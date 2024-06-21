Ağrı'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 2'si ağır 5 kişi yaralandı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
F.E. idaresindeki 34 CFS 743 plakalı otomobil, Iğdır Kavşağı'nda, Ö.F.S'nin kullandığı 61 LJ 807 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücülerin de aralarında bulunduğu 5 yaralı, ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan otomobil sürücüsü ile yolculardan A.S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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