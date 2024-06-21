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        Ağrı'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 2'si ağır 5 kişi yaralandı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 16:38 Güncelleme: 21.06.2024 - 16:38
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        Ağrı'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 2'si ağır 5 kişi yaralandı
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

        F.E. idaresindeki 34 CFS 743 plakalı otomobil, Iğdır Kavşağı'nda, Ö.F.S'nin kullandığı 61 LJ 807 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sürücülerin de aralarında bulunduğu 5 yaralı, ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan otomobil sürücüsü ile yolculardan A.S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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