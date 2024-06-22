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        Karın eridiği 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü'nde turizm sezonu açıldı

        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde 2 bin 241 rakımdaki Balık Gölü'nde karın erimesi ve havanın ısınmaya başlamasıyla turizm sezonu açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 11:01 Güncelleme: 22.06.2024 - 11:01
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        Karın eridiği 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü'nde turizm sezonu açıldı
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        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde 2 bin 241 rakımdaki Balık Gölü'nde karın erimesi ve havanın ısınmaya başlamasıyla turizm sezonu açıldı.

        Taşlıçay ilçesinin kuzeyindeki Sinek Yaylası ve Aras Dağları'nın yakınında bulunan Balık Gölü, adaları, kuş türleri ve doğal güzellikleriyle doğa tutkunlarını cezbediyor.

        Kış mevsimi boyunca yüzeyi kar ve buzla kaplanan göl, karın erimesi ve havanın ısınmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

        Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler, bölgeye gelerek gölde kayıkla gezintiye çıkıp serin havada piknik yapıyor.

        Günübirlik ziyaretçilerin yanı sıra kampçı aileleri de ağırlayan bölgede, sezonun ilk günlerinde yoğunluk oluştu.

        - "Türkiye'nin her tarafı çok sıcak ama burası serin"

        Bölgede turizm işletmeciliği yapan Yakup Birlik, AA muhabirine, gölün rakımının yüksek olmasından dolayı havanın serin olduğunu söyledi.

        Göl ve çevresinin el değmemiş doğal güzelliklerle kaplı olduğunu ifade eden Birlik, "Türkiye'nin her tarafı çok sıcak ama burası serin. Havası, suyu çok güzel. Her tarafta çiçekler ve doğal güzellikler var. İnsanlar burada balığını yiyip, tekne turunu yapıyor. Dağlara çıkıp yürüyüş yapıyor." diye konuştu.

        Birlik, bölgeye gelen ziyaretçilerin alışverişlerini yakın ilçelerden yaptığını ve bunun da bölgeye ekonomik katkı sunduğunu anlattı.

        Ağrı Dağı'na gelen turistlerin zirve tırmanışı öncesi göl ve çevresinde kamp kurup yüksek rakıma uyum sağladığını dile getiren Birlik, şöyle konuştu:

        "Sezonun başlaması bayram tatiline denk geldi. 9 günlük bayram tatili olunca insanların buraya talebi çok oldu. Kamelyalarımız tamamen doldu. Yoğunluk devam edecek. Okullar tatil oldu. Bizim yerli turist dediğimiz İstanbul ve İzmir gibi illerden insanlar yazın memleketlerine geliyorlar. Gelenler buraya uğruyor. Yaz ayları boyunca 3 ay yoğunluğumuz olacak inşallah. Gölümüz kışın buz tutuyor ve yaklaşık yarım metre buz tabakası oluyor."

        - "İnternetten görüp geldik"

        Ziyaretçilerden Ayşe Mezili, ilk defa geldikleri Balık Gölü ve çevresindeki doğal güzellikleri çok beğendiklerini ifade etti.

        Göl çevresinde 2 günlük kamp yaptıklarını anlatan Mezili, şunları kaydetti:

        "Osmaniyeliyiz kamp için geldik. Oralar çok sıcak. Burası yayla gibi geldi. Burayı internetten görüp geldik. İznimiz bitmese burada kalmaya devam ederdik. Yeşillikle gölün buluştuğu güzel bir manzara var. Geceleri hava buz gibiydi. Biz yorganla geldik ama çok üşüdük. Yayla turu yapmak isteyenler buraya gelebilir. 2 günde burayı gezeceğimizi düşünüyorduk ama buraya bir hafta zaman ayrılması gerekiyor."

        Kocaeli'den gelen Zeynep Kaya da gölün hem manzarasının hem de havasının çok güzel olduğunu anlatarak, "Kocaeli'de nem ve sıcaklık bizi bunaltıyor. Burası çok güzel. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Uzun zamandır gelmiyordum, hem ailemi gördüm hem de gezdim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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