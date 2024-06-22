Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da yaylada kaybolan 71 yaşındaki kişi AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde dün yaylada kaybolan 71 yaşındaki kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince arazide bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 13:48 Güncelleme: 22.06.2024 - 13:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da yaylada kaybolan 71 yaşındaki kişi AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde dün yaylada kaybolan 71 yaşındaki kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince arazide bulundu.

        Kumluca köyüne bağlı yaylada oturan 71 yaşındaki Mustafa Zengin'in dün akşam eve gelmemesi üzerine yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Jandarma, AFAD, UMKE ve arama kurtarma ekipleri, Zengin'i bulmak için bölgede çalışma başlattı.

        Zengin, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu, arazide gezerken bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        Kalp hastaları aşırı sıcakta sağlıklarını nasıl korumalı?
        Kalp hastaları aşırı sıcakta sağlıklarını nasıl korumalı?
        İstanbul'da yakalandı! Boyu: 1.5 metre! Evde timsah besliyor!
        İstanbul'da yakalandı! Boyu: 1.5 metre! Evde timsah besliyor!
        A Milli Takım, Portekiz karşısında!
        A Milli Takım, Portekiz karşısında!
        Barcelona'da turistlere ev kiralanması yasaklanacak
        Barcelona'da turistlere ev kiralanması yasaklanacak
        Ünlü oyuncu boşandı
        Ünlü oyuncu boşandı
        66 gün oldu... Selin'i kimse görmedi mi?
        66 gün oldu... Selin'i kimse görmedi mi?
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        Yunan adasında havai fişek yangını
        Yunan adasında havai fişek yangını
        Eşine poz verdi
        Eşine poz verdi
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        İspanya'da manşet Arda ve Ronaldo!
        İspanya'da manşet Arda ve Ronaldo!
        Kapadokya'da faciadan dönüldü! Kayalıklara indi
        Kapadokya'da faciadan dönüldü! Kayalıklara indi
        Bayern Münih yolunda!
        Bayern Münih yolunda!
        Sabahları parmağınızda bunu hissediyorsanız dikkat!
        Sabahları parmağınızda bunu hissediyorsanız dikkat!
        Cevap yok gönderme var
        Cevap yok gönderme var
        Cani gaspçı, emekli polisi böyle öldürdü! Dehşet anı kamerada!
        Cani gaspçı, emekli polisi böyle öldürdü! Dehşet anı kamerada!
        Saldırılar nedeniyle aileler Refah'tan kaçıyor
        Saldırılar nedeniyle aileler Refah'tan kaçıyor
        Bahşişe ve motokuryelere yeni vergi getirilmeyecek
        Bahşişe ve motokuryelere yeni vergi getirilmeyecek
        TikTok'a bu kez çocuk gizliliği davası
        TikTok'a bu kez çocuk gizliliği davası

        Benzer Haberler

        Karın eridiği 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü'nde turizm sezonu açıldı
        Karın eridiği 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü'nde turizm sezonu açıldı
        Ağrı'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 2'si ağır 5 kişi yaralandı
        Ağrı'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 2'si ağır 5 kişi yaralandı
        Ağrı'da otomobil ile traktör çarpıştı 7 kişi yaralandı
        Ağrı'da otomobil ile traktör çarpıştı 7 kişi yaralandı
        Ağrı'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Ağrı'da otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Ağrı Dağı'nda ölen İranlı dağcının cenazesi 5 gün sonra indirilebildi
        Ağrı Dağı'nda ölen İranlı dağcının cenazesi 5 gün sonra indirilebildi
        Ağrı'da bir tırda 9 kilo 776 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Ağrı'da bir tırda 9 kilo 776 gram uyuşturucu ele geçirildi