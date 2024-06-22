Ağrı'da yaylada kaybolan 71 yaşındaki kişi AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde dün yaylada kaybolan 71 yaşındaki kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince arazide bulundu.
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde dün yaylada kaybolan 71 yaşındaki kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince arazide bulundu.
Kumluca köyüne bağlı yaylada oturan 71 yaşındaki Mustafa Zengin'in dün akşam eve gelmemesi üzerine yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Jandarma, AFAD, UMKE ve arama kurtarma ekipleri, Zengin'i bulmak için bölgede çalışma başlattı.
Zengin, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu, arazide gezerken bulundu.
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