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        Ağrı'da tarlalar çiçeklerle rengarenk oldu

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki tarlalar, sarı, mor, pembe ve kırmızı çiçeklere büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 12:41 Güncelleme: 24.06.2024 - 12:41
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        Ağrı'da tarlalar çiçeklerle rengarenk oldu
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        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki tarlalar, sarı, mor, pembe ve kırmızı çiçeklere büründü.

        İlçede mayıs ayının yağışlı geçmesinin ardından havaların ısınmasıyla doğa canlandı.

        İlçedeki tarlalarda, sarı, mor, pembe, kırmızı çiçekler açtı.

        Ağrı-İran kara yolu yolunda seyahat edenler güzel manzarayı görünce araçlarını güvenli bir alana park edip fotoğraf çektirdi.

        Ayrı renklerdeki çiçeklerin bir arada yoğunlaştığı tarlalar, dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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