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        Ağrı'da çıkan yangında köylülerin biçtiği otlar zarar gördü

        Ağrı'nın Patnos ilçesinde kuru otlarla kaplı tarlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 23:22 Güncelleme: 24.06.2024 - 23:22
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        Ağrı'da çıkan yangında köylülerin biçtiği otlar zarar gördü
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        Ağrı'nın Patnos ilçesinde kuru otlarla kaplı tarlada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        İlçeye bağlı Gökoğlu köyünde bir üreticiye ait tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Tarladaki otların yandığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri köylülerin de yardımıyla yangına müdahale etti. Çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yangında köylülerin biçerek üst üste yığdığı otlar zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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