Ağrı'da çıkan yangında köylülerin biçtiği otlar zarar gördü

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri köylülerin de yardımıyla yangına müdahale etti. Çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İlçeye bağlı Gökoğlu köyünde bir üreticiye ait tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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