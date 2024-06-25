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        Ağrı'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Ağrı'nın Tutak ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 15:40 Güncelleme: 25.06.2024 - 15:40
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        Ağrı'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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        Ağrı'nın Tutak ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        M.V.B. idaresindeki 06 AB 4638 plakalı otomobil, Tutak-Ağrı kara yolunun Aşağı Kulecik köyü kavşağında F.D.Ö'nün kullandığı 04 AAC 289 plakalı traktörle çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücülerin de aralarında bulunduğu yaralı 3 kişi, ambulanslarla Tutak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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