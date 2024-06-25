Ağrı'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Ağrı'nın Tutak ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ağrı'nın Tutak ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
M.V.B. idaresindeki 06 AB 4638 plakalı otomobil, Tutak-Ağrı kara yolunun Aşağı Kulecik köyü kavşağında F.D.Ö'nün kullandığı 04 AAC 289 plakalı traktörle çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerin de aralarında bulunduğu yaralı 3 kişi, ambulanslarla Tutak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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