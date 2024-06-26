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        Ağrı'da etkili olan rüzgar cami çatısına zarar verdi

        Ağrı'da etkili olan rüzgar nedeniyle bir caminin çatısı zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 21:44 Güncelleme: 26.06.2024 - 21:44
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        Ağrı'da etkili olan rüzgar cami çatısına zarar verdi
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        Ağrı'da etkili olan rüzgar nedeniyle bir caminin çatısı zarar gördü.

        Kent genelinde akşama doğru etkisini gösteren rüzgar ve toz yaşamı olumsuz etkiledi.

        Patnos ilçesi Alpaslan Mahallesi'ndeki Aziz Ağa Camisi'nin çatısına da rüzgar zarar verdi.

        Şiddetli rüzgar caminin çatısı ve tahta parçalarını çevreye savurdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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