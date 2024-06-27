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        Ağrı'da kaldırıma çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

        Ağrı'da hafif ticari aracın kaldırıma çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 10:47 Güncelleme: 27.06.2024 - 10:47
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        Ağrı'da kaldırıma çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
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        Ağrı'da hafif ticari aracın kaldırıma çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sürücü Ahmet A. idaresindeki 04 AAS 074 plakalı hafif ticari araç, Leylek Pınar Mahallesi Hanibaba Bulvarı'nda kaldırıma çarptı.

        Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kullanılamaz hale gelen araç çekiciyle yoldan kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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