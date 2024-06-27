Türk Kızılaydan Ağrı'daki engellilere tekerlekli sandalye desteği

Türk Kızılay, hayırseverlerin desteğiyle Ağrı'daki 10 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti.

Türk Kızılay Genel Merkezince gönderilen tekerlekli sandalyeler, Ağrı Şubesi görevlileri ve gönüllüleri tarafından minibüse yüklenerek il merkezi ve ilçelerdeki engellilerin evlerine götürüldü.

Gönüllüler, kurulumunu yaptıkları tekerlekli sandalyeleri engellilere verdi.

Engelliler ve aileleri, desteklerinden dolayı gönüllüler ve Türk Kızılaya teşekkür etti.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, AA muhabirine, yılın her dönemi ihtiyaç sahiplerine yemek, gıda ve çeşitli yardımlar yaptıklarını söyledi.