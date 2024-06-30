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        Ağrı'da iki duvar arasına sıkışan köpek yavruları kurtarıldı

        Ağrı'da duvarların arasına sıkışan 2 köpek yavrusu, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 12:57 Güncelleme: 30.06.2024 - 12:57
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        Ağrı'da iki duvar arasına sıkışan köpek yavruları kurtarıldı
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        Ağrı'da duvarların arasına sıkışan 2 köpek yavrusu, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kazım Karabekir Mahallesi'nde duvarların arasından köpek sesi duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekipleri, sıkışan 2 köpek yavrusunu kurtarmak için çalışma başlattı.

        Ekipler, duvarda delik açarak köpekleri sıkıştıkları yerden çıkardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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