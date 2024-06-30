Ağrı'da iki duvar arasına sıkışan köpek yavruları kurtarıldı

Bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekipleri, sıkışan 2 köpek yavrusunu kurtarmak için çalışma başlattı.

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