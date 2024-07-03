Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da sağanak sonrası oluşan sel hasara yol açtı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Buyuretti köyünde sağanak sonrası meydana gelen sel hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 23:05 Güncelleme: 03.07.2024 - 23:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da sağanak sonrası oluşan sel hasara yol açtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Buyuretti köyünde sağanak sonrası meydana gelen sel hasara neden oldu.

        İl genelinde 4 gündür aralıklarla etkili olan ve zaman zaman zaman yerini doluya da bırakan sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Doğubayazıt ilçesinde de etkili olan sağanak sonrası Buyuretti köyünde meydana gelen sel nedeniyle köy içindeki yollar zarar gördü.

        Bazı boş evler ile ahır duvarlarının yıkıldığı köyde, sel suları içinde kalan evlerdeki eşyalar ıslandı.

        Haber verilmesi üzerine köye gelen Jandarma, Doğubayazıt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Türk Kızılay ile İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dilan Polat için 27 yıl hapis talebi
        Dilan Polat için 27 yıl hapis talebi
        Merih Demiral'dan flaş paylaşım!
        Merih Demiral'dan flaş paylaşım!
        Kerem Aktürkoğlu'na Rusya'dan talip!
        Kerem Aktürkoğlu'na Rusya'dan talip!
        6 çocuğun daha mezarı bulundu
        6 çocuğun daha mezarı bulundu
        Öğretmenlere iyi haber
        Öğretmenlere iyi haber
        Merih'in attığı golde eşi
        Merih'in attığı golde eşi
        "Hamas'ın cevabı İsrail'e iletildi"
        "Hamas'ın cevabı İsrail'e iletildi"
        Ferahlayacağız! Ege'de ve İstanbul'da yağış bekleniyor
        Ferahlayacağız! Ege'de ve İstanbul'da yağış bekleniyor
        'İlk işimiz depremzede kardeşlerimiz'
        'İlk işimiz depremzede kardeşlerimiz'
        Türkiye'de orman yangınları!
        Türkiye'de orman yangınları!
        Biden seçimden çekilecek mi?
        Biden seçimden çekilecek mi?
        Yeni adresi belli oldu!
        Yeni adresi belli oldu!
        9. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: İşte teklifin ayrıntıları...
        9. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu: İşte teklifin ayrıntıları...
        Erdoğan, Putin'le görüştü
        Erdoğan, Putin'le görüştü
        Galatasaray, Mertens'in sözleşmesini uzattı!
        Galatasaray, Mertens'in sözleşmesini uzattı!
        Akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV zammı
        Akaryakıt, sigara ve alkolde ÖTV zammı
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        İlklerin takımı!
        İlklerin takımı!
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        "Sevenleri bizi diri tutuyor"
        "Sevenleri bizi diri tutuyor"

        Benzer Haberler

        Ağrı'da dolunun tarım arazilerine verdiği zararın tespiti sürüyor
        Ağrı'da dolunun tarım arazilerine verdiği zararın tespiti sürüyor
        Ağrı'da dolu tarım arazilerine zarar verdi
        Ağrı'da dolu tarım arazilerine zarar verdi
        Ağrı'da iki duvar arasına sıkışan köpek yavruları kurtarıldı
        Ağrı'da iki duvar arasına sıkışan köpek yavruları kurtarıldı
        Türk Kızılaydan Ağrı'daki engellilere tekerlekli sandalye desteği
        Türk Kızılaydan Ağrı'daki engellilere tekerlekli sandalye desteği
        Ağrı'da kaldırıma çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
        Ağrı'da kaldırıma çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı
        Ağrı'da etkili olan rüzgar cami çatısına zarar verdi
        Ağrı'da etkili olan rüzgar cami çatısına zarar verdi