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        Ağrı'da tırın dorsesinde 32 düzensiz göçmen yakalandı

        Ağrı'da polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan tırın dorsesinde, 32 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 12:10 Güncelleme: 04.07.2024 - 12:10
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        Ağrı'da tırın dorsesinde 32 düzensiz göçmen yakalandı
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        Ağrı'da polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan tırın dorsesinde, 32 düzensiz göçmen yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları gümrük mührü takılı herhangi bir yükü bulunmayan Ö.Y'nin kullandığı tırın dorsesinde yoğun koku ve ses geldiğini fark etti.

        Bunun üzerine dorsede arama yapan ekipler, 29'u Afganistan, 3'ü de Pakistan uyruklu 32 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Sürücü Ö.Y'yi gözaltına alan ekipler, tıra el koydu.

        İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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