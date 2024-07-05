Ağrı'da Kızılay gönüllüleri çocuklarla piknikte bir araya geldi
Ağrı'da Türk Kızılay gönülleri, çocuklarla piknikte bir araya gelerek çeşitli etkinlikler düzenledi.
Ağrı'da Türk Kızılay gönülleri, çocuklarla piknikte bir araya gelerek çeşitli etkinlikler düzenledi.
Türk Kızılay Ağrı Şubesince, çocuklara yönelik TRT Park'ta piknik programı düzenlendi.
Minibüsle pikniğin yapılacağı alana getirilen çocuklar, gönüllülerle oyunlar oynadı.
Halayların çekilip çeşitli yarışmaların yapıldığı etkinlik, yemek yenilmesinin ardından sona erdi.
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