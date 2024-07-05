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        Ağrı'da Kızılay gönüllüleri çocuklarla piknikte bir araya geldi

        Ağrı'da Türk Kızılay gönülleri, çocuklarla piknikte bir araya gelerek çeşitli etkinlikler düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 10:22 Güncelleme: 05.07.2024 - 10:22
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        Ağrı'da Kızılay gönüllüleri çocuklarla piknikte bir araya geldi
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        Ağrı'da Türk Kızılay gönülleri, çocuklarla piknikte bir araya gelerek çeşitli etkinlikler düzenledi.

        Türk Kızılay Ağrı Şubesince, çocuklara yönelik TRT Park'ta piknik programı düzenlendi.

        Minibüsle pikniğin yapılacağı alana getirilen çocuklar, gönüllülerle oyunlar oynadı.

        Halayların çekilip çeşitli yarışmaların yapıldığı etkinlik, yemek yenilmesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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