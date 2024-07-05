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        Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Ağrı'da toprağa verildi

        Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Muhammed Şirin Yazıcı, memleketi Ağrı'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 16:26 Güncelleme: 05.07.2024 - 16:26
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        Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Ağrı'da toprağa verildi
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        Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Muhammed Şirin Yazıcı, memleketi Ağrı'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Kırıkkale'den cenazesi Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine getirilen Yazıcı için İbrahim Halil Kaya Camisi'nde cuma namazı sonrası tören düzenlendi.

        Burada kılınan cenaze namazının ardından Yazıcı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Esentepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Törene, Yazıcı'nın yakınları, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut ve ilçe protokolü katıldı.

        Kırıkkale'nin merkeze bağlı Hacılar beldesinde dün kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen otomobildeki 3 polis memuru yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralı polislerden Muhammed Şirin Yazıcı hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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