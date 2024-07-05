Trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Ağrı'da toprağa verildi
Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Muhammed Şirin Yazıcı, memleketi Ağrı'da son yolculuğuna uğurlandı.
Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Muhammed Şirin Yazıcı, memleketi Ağrı'da son yolculuğuna uğurlandı.
Kırıkkale'den cenazesi Ağrı'nın Eleşkirt ilçesine getirilen Yazıcı için İbrahim Halil Kaya Camisi'nde cuma namazı sonrası tören düzenlendi.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Yazıcı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, Esentepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Törene, Yazıcı'nın yakınları, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut ve ilçe protokolü katıldı.
Kırıkkale'nin merkeze bağlı Hacılar beldesinde dün kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen otomobildeki 3 polis memuru yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralı polislerden Muhammed Şirin Yazıcı hayatını kaybetmişti.
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