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        Ağrı'da otomobilde 3 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir otomobilde, 3 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 17:02 Güncelleme: 05.07.2024 - 17:05
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        Ağrı'da otomobilde 3 kilo 300 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir otomobilde, 3 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde durdurdukları otomobilde arama yaptı.

        Araçta, 3 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Olayla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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