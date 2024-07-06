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        Tırmanış yaptığı Ağrı Dağı'nın zirvesinden paraşütle indi

        Doğa tutkunu Abdullah Yıldız, tırmanış yaptığı Ağrı Dağı'nın zirvesinden yamaç paraşütüyle ovaya indi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 01:27 Güncelleme: 06.07.2024 - 01:27
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        Tırmanış yaptığı Ağrı Dağı'nın zirvesinden paraşütle indi
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        Doğa tutkunu Abdullah Yıldız, tırmanış yaptığı Ağrı Dağı'nın zirvesinden yamaç paraşütüyle ovaya indi.

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan 5 bin 137 rakımıyla Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, son yıllarda bölgede huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla dağcılık faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

        Ağrı Valiliği koordinesinde Serhat Kalkınma Ajansının desteğiyle Ağrı Dağı'nda yamaç paraşütü etkinliği düzenlendi.

        Bu kapsamda kente gelen bir grup yamaç paraşütü sporcusu, Ağrı Dağı'na tırmanışa başladı.

        Zirveye tırmanmayı başaran sporculardan Abdullah Yıldız, 5 bin 137 rakımıyla Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın zirvesinden yamaç paraşütü ile ovada bulunan Örtülü köyü mevkisine iniş yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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