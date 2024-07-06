Ağrı'da kuru otlarla kaplı tarlalarda çıkan yangın söndürüldü

Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın da bölgede incelemelerde bulunarak, çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ile Patnos ve çevre ilçe belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Özdemir, Budak ve Kuşkaya köylerine ait arazilerin kesiştiği alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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