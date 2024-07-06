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        Ağrı'da kuru otlarla kaplı tarlalarda çıkan yangın söndürüldü

        Ağrı'nın Patnos ilçesinde kuru otlarla kaplı tarlalarda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 22:26 Güncelleme: 06.07.2024 - 22:26
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        Ağrı'da kuru otlarla kaplı tarlalarda çıkan yangın söndürüldü
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        Ağrı'nın Patnos ilçesinde kuru otlarla kaplı tarlalarda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        İlçeye bağlı Özdemir, Budak ve Kuşkaya köylerine ait arazilerin kesiştiği alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ile Patnos ve çevre ilçe belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, ekiplerin yaklaşık 8 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın da bölgede incelemelerde bulunarak, çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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