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        Ağrı'da devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 14:30 Güncelleme: 07.07.2024 - 14:30
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        Ağrı'da devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı
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        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı.

        M.A. idaresindeki 23 AAL 470 plakalı hafif ticari araç, Doğubayazıt-Çaldıran kara yolu Somkaya köyü mevkisinde şarampole devrildi.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücü M.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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