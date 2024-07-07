Ağrı'da taziyeevinde çıkan yangın söndürüldü

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın köydeki iki katlı taziyeevine sıçradı.

Yüncüler köyünde tarım arazilerinin sulaması için kullanılan boruların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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