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        Ağrı'da rüzgar nedeniyle ağaçlar yerinden söküldü

        Ağrı'nın Patnos ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar yerinden söküldü, üzerine aydınlatma direği düşen bir araçta hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 19:30 Güncelleme: 07.07.2024 - 19:30
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        Ağrı'da rüzgar nedeniyle ağaçlar yerinden söküldü
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        Ağrı'nın Patnos ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar yerinden söküldü, üzerine aydınlatma direği düşen bir araçta hasar oluştu.

        İlçede etkili olan şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiliyor. Rüzgar nedeniyle caddelerdeki çok sayıda ağaç yerinden sökülüp çevreye savruldu.

        Üzerine aydınlatma direği düşen hafif ticari aracın ön camı kırıldı.

        Rüzgar nedeniyle ilçede zaman zaman toz da oluşuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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