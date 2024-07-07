Ağrı'da rüzgar nedeniyle ağaçlar yerinden söküldü

İlçede etkili olan şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiliyor. Rüzgar nedeniyle caddelerdeki çok sayıda ağaç yerinden sökülüp çevreye savruldu.

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