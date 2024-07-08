Ağrı'da yaylada yıldırım isabet eden çoban hastaneye kaldırıldı

Sağanak yağmura rağmen köye bağlı Köroğlu mezrasına 4x4 ambulansla ulaşan sağlık ekipleri, burada ilk müdahaleyi yaptıkları çoban S.A'yı, 2 saatlik çalışmayla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine, bölgeye biri 4x4, 2 ambulanstan oluşan sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.