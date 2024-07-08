Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da mutfak tüpünün patlaması sonucu evde çıkan yangında 3 kişi yaralandı

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında bir çift ile oğulları yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 17:09 Güncelleme: 08.07.2024 - 17:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da mutfak tüpünün patlaması sonucu evde çıkan yangında 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında bir çift ile oğulları yaralandı.

        İlçeye bağlı Çökelge köyünde K.A'ya ait müstakil evde, mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yaralanan K.A. ile eşi M.A ve oğlu G.A, ambulansla Taşlıçay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. M.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ağırlaştırılmış müebbet aldı ama tutuklanmadı!
        Ağırlaştırılmış müebbet aldı ama tutuklanmadı!
        Sel suları yolu yıktı!
        Sel suları yolu yıktı!
        En son 2 kişi hayatını kaybetmişti: Bolu'daki 'ölüm kavşağı' kapatılıyor
        En son 2 kişi hayatını kaybetmişti: Bolu'daki 'ölüm kavşağı' kapatılıyor
        İki belediye başkanının Bolu Dağı atışması!
        İki belediye başkanının Bolu Dağı atışması!
        Basketbolun başlangıcı bu kuralda etkili: Potalar neden 3 metre?
        Basketbolun başlangıcı bu kuralda etkili: Potalar neden 3 metre?
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Sultanlar'ın Paris 2024 kadrosu açıklandı!
        Sultanlar'ın Paris 2024 kadrosu açıklandı!
        Düğüne giderken çatışmanın ortasında kaldılar: Çifti ölüm ayırdı
        Düğüne giderken çatışmanın ortasında kaldılar: Çifti ölüm ayırdı
        İnşaat kazısında tarihi hamam çıktı: Roma dönemine ait
        İnşaat kazısında tarihi hamam çıktı: Roma dönemine ait
        Kızı 1 ay önce kaçarak evlendi! Babası dehşet saçtı!
        Kızı 1 ay önce kaçarak evlendi! Babası dehşet saçtı!
        Beşiktaş'tan Ciro Immobile bombası
        Beşiktaş'tan Ciro Immobile bombası
        Yeşilçam yıldızı eşiyle Cennet Koyu'nda
        Yeşilçam yıldızı eşiyle Cennet Koyu'nda
        Teknede aşk
        Teknede aşk
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        2. Dünya Savaşı'ndan kalma! Bombardıman uçağı kayıt altında...
        2. Dünya Savaşı'ndan kalma! Bombardıman uçağı kayıt altında...
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?

        Benzer Haberler

        Ağrı'da yaylada yıldırım isabet eden çoban hastaneye kaldırıldı
        Ağrı'da yaylada yıldırım isabet eden çoban hastaneye kaldırıldı
        Ağrı'da rüzgar nedeniyle ağaçlar yerinden söküldü
        Ağrı'da rüzgar nedeniyle ağaçlar yerinden söküldü
        Ağrı'da taziyeevinde çıkan yangın söndürüldü
        Ağrı'da taziyeevinde çıkan yangın söndürüldü
        Ağrı'da devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı
        Ağrı'da devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı
        Ağrı'da kurulu tesiste günlük 20 ton süt kaşar peynirine dönüşüyor
        Ağrı'da kurulu tesiste günlük 20 ton süt kaşar peynirine dönüşüyor
        Ağrı'da kuru otlarla kaplı tarlalarda çıkan yangın söndürüldü
        Ağrı'da kuru otlarla kaplı tarlalarda çıkan yangın söndürüldü