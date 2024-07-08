Ağrı'da mutfak tüpünün patlaması sonucu evde çıkan yangında 3 kişi yaralandı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında bir çift ile oğulları yaralandı.

İlçeye bağlı Çökelge köyünde K.A'ya ait müstakil evde, mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yaralanan K.A. ile eşi M.A ve oğlu G.A, ambulansla Taşlıçay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. M.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.