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        Ağrı'da haziran ayında 125 firari hükümlü yakalandı

        Ağrı'da haziran ayında yapılan operasyonlarda yakalanan 125 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 18:22 Güncelleme: 09.07.2024 - 18:22
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        Ağrı'da haziran ayında 125 firari hükümlü yakalandı
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        Ağrı'da haziran ayında yapılan operasyonlarda yakalanan 125 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri haziran ayı içerisinde çeşitli suçlardan aranan 375 kişiyi yakaladı.

        250 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 1 ile 20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 125 firari hükümlü ise işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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