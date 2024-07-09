Ağrı'da haziran ayında 125 firari hükümlü yakalandı

250 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 1 ile 20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 125 firari hükümlü ise işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri haziran ayı içerisinde çeşitli suçlardan aranan 375 kişiyi yakaladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.