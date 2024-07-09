Ağrı ve Kars'ta sel bazı köylerde hasara yol açtı

Ağrı'nın Eleşkirt ve Doğubayazıt ilçeleri ile Kars'ın Kağızman ilçesinde sel nedeniyle bazı köylerdeki ev, ahır ve yollarda hasar oluştu, tarım arazileri zarar gördü.

Ağrı’da bir süredir devam eden sağanakta, Eleşkirt ilçesine bağlı Akyumak köyünde sel meydana geldi.

Selde yollar ve bazı araçlar hasar gördü, bazı hayvanlar telef oldu ve bir otomobil suya kapılarak sürüklendi. Otomobilin sürüklenmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İl Özel İdaresi ekipleri köyde çalışma başlattı.