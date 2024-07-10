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        Ağrı'da meydana gelen sel, restorana dönüştürülen tekneye zarar verdi

        Ağrı'da etkili olan sağanak sonrası meydana gelen sel, tekneden dönüştürülen restorana ve bir kafeye zarar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 00:11 Güncelleme: 10.07.2024 - 00:11
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        Ağrı'da meydana gelen sel, restorana dönüştürülen tekneye zarar verdi
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        Ağrı'da etkili olan sağanak sonrası meydana gelen sel, tekneden dönüştürülen restorana ve bir kafeye zarar verdi.

        Kentte bir süredir devam eden sağanak, Taşlıçay Deresi'nin birçok kolunda sele neden oldu.

        Selde, derenin kıyısında bulanan tekneden dönüştürülen restoran ile bir kafe zarar gördü.

        Ekipler, 21 metre uzunluğundaki teknenin sulara kapılıp sürüklenmemesi için vinç ve kepçeyle çalışma başlattı.

        Yağışların etkisiyle debisi yükselen dere, dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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