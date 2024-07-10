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        Ağrı'da reklam tabelasına ve duvara çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

        Ağrı'da hafif ticari aracın reklam tabelası ve beton duvara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 12:25 Güncelleme: 10.07.2024 - 12:25
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        Ağrı'da reklam tabelasına ve duvara çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
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        Ağrı'da hafif ticari aracın reklam tabelası ve beton duvara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

        M.A'nın kullandığı 58 ADF 766 plakalı hafif ticari araç, 100. Yıl Mahallesi mevkisinde reklam tabelası ve beton duvara çarptı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ile A.Y, S.Y. ve U.A, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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