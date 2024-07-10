Ağrı'da reklam tabelasına ve duvara çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
Ağrı'da hafif ticari aracın reklam tabelası ve beton duvara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Ağrı'da hafif ticari aracın reklam tabelası ve beton duvara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
M.A'nın kullandığı 58 ADF 766 plakalı hafif ticari araç, 100. Yıl Mahallesi mevkisinde reklam tabelası ve beton duvara çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile A.Y, S.Y. ve U.A, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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