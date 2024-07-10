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        Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Çalış, şehitliği ziyaret etti

        Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ve beraberindekiler, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında şehitliği ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 14:25 Güncelleme: 10.07.2024 - 14:25
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        Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Çalış, şehitliği ziyaret etti
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        Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ve beraberindekiler, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında şehitliği ziyaret etti.

        Cumhuriyet Başsavcısı Çalış, 2 yıl önce Bursa'da personel servis aracına yapılan terör saldırısı sonucu şehit olan infaz ve koruma memuru Cengiz Yiğit'in Hamur ilçesindeki babaevini ziyaret etti.

        Başsavcı Çalış, denetimli serbestlikten sorumlu Cumhuriyet Savcısı Semih Akbaş, şehit babası Fuat Aslan, denetimli serbestlik personeli ve yükümlülerle kentteki şehitliği de ziyaret edip dua okudu.

        Programlar kapsamında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeli ve yükümlüler ise il merkezinde bulunan şehitlikte bakım onarım ve çevre temizliği yaptı.

        "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Özgül tarafından yükümlülere ve personellere seminer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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