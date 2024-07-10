Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Çalış, şehitliği ziyaret etti

Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ve beraberindekiler, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında şehitliği ziyaret etti.

Cumhuriyet Başsavcısı Çalış, 2 yıl önce Bursa'da personel servis aracına yapılan terör saldırısı sonucu şehit olan infaz ve koruma memuru Cengiz Yiğit'in Hamur ilçesindeki babaevini ziyaret etti.

Başsavcı Çalış, denetimli serbestlikten sorumlu Cumhuriyet Savcısı Semih Akbaş, şehit babası Fuat Aslan, denetimli serbestlik personeli ve yükümlülerle kentteki şehitliği de ziyaret edip dua okudu.