Ağrı'da araç çarpması sonucu yaralanan yaban keçisi tedaviye alındı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, araç çarpması sonucu yaralanan yaban keçisi tedavi altına alındı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, araç çarpması sonucu yaralanan yaban keçisi tedavi altına alındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Ağrı Şube Müdürlüğü (DKMP) ile jandarma ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde araç çarpması sonucu bir yaban keçisinin yaralandığı bilgisini aldı.
Olay yerinden ekiplerce alınan yaban keçisi, ilçedeki geçici bakımevine götürüldü.
Burada ilk müdahalesi yapılan yaban keçisi, daha sonra Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.
Yaban keçisi sağlığına kavuştuktan sonra bulunduğu bölgede doğaya bırakılacak.
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