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        Ağrı'da geçen ay terör örgütlerine yönelik 55 operasyon düzenlendi

        Ağrı Valisi Mustafa Koç, geçen ay terör örgütlerine yönelik 55 operasyonun düzenlendiğini belirterek, "Kırmızı kategoride yer alan sözde serhat eyaleti sorumlusu silahıyla etkisiz hale getirilmiştir. Gerçekleştirilen bu operasyonlarda silah, 197 mühimmat, 53 muhtelif yaşam malzemesi ve 27 dijital malzeme ele geçirilmiştir"

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 15:12 Güncelleme: 11.07.2024 - 15:12
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        Ağrı'da geçen ay terör örgütlerine yönelik 55 operasyon düzenlendi
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        Ağrı Valisi Mustafa Koç, geçen ay terör örgütlerine yönelik 55 operasyonun düzenlendiğini belirterek, "Kırmızı kategoride yer alan sözde serhat eyaleti sorumlusu silahıyla etkisiz hale getirilmiştir. Gerçekleştirilen bu operasyonlarda silah, 197 mühimmat, 53 muhtelif yaşam malzemesi ve 27 dijital malzeme ele geçirilmiştir"

        Vali Mustafa Koç, Valilikte düzenlediği "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda, haziran ayında 11 kilogram sentetik uyuşturucu ile 13 bin 970 uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 37 kişi hakkında adli işlem yapıldığını söyledi.

        Bu şüphelilerden 13'ünün tutuklandığını ifade eden Koç, şöyle konuştu:

        "Haziran ayında ilimizde terör örgütlerine yönelik 55 operasyon düzenlenmiş olup, bu operasyonlarda 34 şahıs hakkında adli işlem yapılmış ve bunlardan 3'ü tutuklanmıştır. Ayrıca, İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda icra edilen operasyonda, 'Kırmızı kategoride' yer alan sözde serhat eyaleti sorumlusu silahıyla etkisiz hale getirilmiştir. Gerçekleştirilen bu operasyonlarda silah, 197 mühimmat, 53 muhtelif yaşam malzemesi ve 27 dijital malzeme ele geçirilmiştir."

        - Düzensiz göçle mücadele

        Koç, göçmen kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen 6 araca işlem yapıldığını ve 15 insan kaçakçısının tutuklandığını anlattı.

        Ağrı'nın sınır ili olduğunu ve sınırdan tek bir düzensiz göçmenin geçmesine tahammül etmediklerini ifade eden Koç, "Envanterimize yeni eklenen 'Mobil göç' aracımızın da katkısıyla 142 düzensiz göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezine sevk edilmiştir. Ayrıca ülkemize yasa dışı şekilde girmeye çalışan 189 düzensiz göçmen hudut birliklerimizce engellenmiştir." diye konuştu.

        Kurban Bayramı tatilinin de olduğu haziran ayında kentte 154 trafik kazasının olduğunu ve 184 kişinin yaralandığını dile getiren Koç, bu kazalarda can kaybının yaşanmamasının sevindirici olduğunu kaydetti.

        - "Selin getirdiği zararın telafisi için çalışıyoruz"

        Kentte son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle birçok köyde sel meydana geldiğini anımsatan Koç, "Bizler bu sellerin zarar vermemesi, verilen zararın telafisi için bütün yetkili kurum ve kuruluşlarımızla sahada hemşerilerimizin yanındayız. Hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah bu selin yarattığı olumsuz etkileri de el birliğiyle en kısa sürede gidermek için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Koç, vatandaşları anız yakmamaları konusunda da uyardı.

        Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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